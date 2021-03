solebox goes virtual

Wenn es um streng limitierte Editionen von weltweit bekannten Brands wie Nike, adidas, Reebok und New Balance sowie exklusive Mode von Marken wie A Bathing Ape oder Comme des Garçons geht, ist der Kultstore solebox die erste Anlaufstelle für Sneaker- und Streetwear-Fashionliebhaber. Vor einem Jahr reihte sich auch der Wiener Künstler Marcin Glod in die reiche Geschichte der Designkooperationen mit solebox ein und präsentierte zudem im Artspace seine Werke, wo zuvor schon die Arbeiten der deutschen Graffiti-Größe René Turrek zu sehen waren. Jetzt geht das erfolgreiche Zusammenspiel von Glod und solebox Vienna in die zweite Runde. Nach seinem Ausstellungsdebüt trat solebox erneut an Glod heran, um den Artspace neu zu konzipieren.

Neben der analogen Ausstellung im Artspace von solebox Vienna im ersten Wiener Gemeinebezirk lädt der von Glod neu gestaltete virtuelle Kunstraum auf www.glod.art/solebox zu einem 360-Grad-Rundgang. So können Kunstfans selbst durch die dreidimensionalen Räumlichkeiten navigieren und die Kunstwerke bestaunen.

Glods Werke überzeugen mit einer spannenden Mischung aus Street-Art, Graffiti und Malerei, für die er sich von verschiedenen Zeitepochen inspirieren lässt. Popkulturelle Referenzen sind dabei ein wichtiges Tool, um gesellschaftliche Entwicklungen, Zeitgeschehen und historische Parallelen zu thematisieren.

Neben seinen jüngsten Kunstwerken entwarf Glod für solebox auch heuer wieder streng limitierte T-Shirt-Editionen, die ebenfalls online erwerbbar sind. Darüber hinaus lädt der Wiener Künstler im Rahmen seiner siebenten Solo-Show zu einer Spendenaktion ein. Dafür hat Glod einen MA-48-Mistkübel zweckentfremdet und in den Dienst des karitativen Zwecks gestellt: Der gesamte Erlös vom Erwerb eines Ausstellungskatalogs oder eines signierten Ausstellungsplakats wandert in die kunstvolle Spendenbox und kommt schließlich dem Verein Zukunft für Kinder (ZUKI) sowie der Caritas „Gruft“ zugute.

Die Ausstellung kann bis Ende Sommer 2021 im Artspace von solebox (1010 Wien, Jasomirgottstraße 6) oder online besucht werden.

3. 3. 2021 / gab