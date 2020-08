So ist`s recht und sicher!

Der TÜV AUSTRIA Brandschutztag 2020 klärt auf! Die Vielfalt an rechtlichen Bestimmungen im Fokus, Cyber-Kriminalität und der richtige Umgang mit brennbaren Gasen.

Rechtskonformer Brandschutz ist komplex. Die brandschutzrechtlichen Bestimmungen sind umfangreich und entwickeln sich ständig weiter. Zudem ist ihr Aussaggehalt nicht immer eindeutig. Was bedeuten neue Vorschriften für den Brandschutz? Und was hat Brandschutz mit Cyber-Kriminalität zu tun?

Der TÜV AUSTRIA Brandschutztag am 8.9.2020 in Vösendorf, der jährlich von der TÜV AUSTRIA Akademie (tuv-akademie.at) organisiert wird, schafft Klarheit und liefert wertvolle Praxis-Tipps. Ob brennender Wasserstoff heißer als Benzin ist, zeigt ein Experimentalvortrag über brennbare Gase. Plus: Die neuesten Produkte zur Brandbekämpfung werden ebenfalls vorgestellt.

Für Abwechslung zwischendurch sorgt Kabarettist Omar Sarsam, Österreichs witzigster Kinderarzt. Abschließend gibt es eine Tombola, die dem 20-jährigen Veranstaltungsjubiläum Rechnung trägt.

Tipp: Am 30.9. gastiert der Brandschutztag mit demselben Programm in Salzburg.

TÜV AUSTRIA Brandschutztag 8.9.2020

Heißes Recht! Der Brandschutztag 2020 klärt auf

Datum: 08.09.2020, 09:00 – 16:00 Uhr

Ort: Austria Trend Eventhotel Pyramide

Parkallee 2, 2334 Vösendorf, Österreich

Url: https://www.tuv-akademie.at/kurs/tuev-austria-brandschutztag/

12. 8. 2020 / gab / ots