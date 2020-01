Richard Thompson übernimmt interne Kommunikation

In seinem neuen und erweiterten Amt wird Richard Thompson mit seinem Team für die Weiterentwicklung der Unternehmenskultur von CWT, das Mitarbeiterengagement sowie die Strategie und Analyse im Personalbereich verantwortlich sein. Darüber hinaus liegt die globale interne Kommunikation in seinen Händen.

Richard Thompson berichtet an Catherine Maguire-Vielle, Executive Vice President & Chief Human Resources Officer bei CWT. Er ist Mitglied der Führungsteams sowohl von Human Resources als auch des operativen Geschäfts von Traveler Experience.

Richard Thompson und sein globales Team sollen mit Führungspersonen aus der gesamten Industrie zusammenarbeiten, um strategische Projekte zu beschleunigen. Hierbei handelt es sich um Personalentwicklung, Unternehmenskultur und Zusammenarbeit der Mitarbeiter, aber auch die Stärkung der Arbeitnehmerrechte und ihr Engagement. Er wird mit seinem Team für interne Kommunikation und Unternehmenskultur die Mitarbeiter dazu bewegen, die Ziele von CWT als führender B2B4E-Reisemanagementplattform zu übernehmen und sich für sie einzusetzen. Dabei wird er ein besonderes Augenmerk darauf legen, die Unternehmenskultur in den operativen Vorgängen zu verankern und die Rechte der Mitarbeiter zu stärken.

Richard Thompson kam 2016 als Global Employee Communication Director zu CWT, ein Jahr später wurde er zum Chef von Global Internal Communication ernannt, wobei er sein strategisches Wissen und geschäftliche Kontakte mit Führungsstärke verknüpfte. Er war zusammen mit seinem Team maßgeblich am Aufbau von CWT Buzz beteiligt, dem sozialen Intranet und der Online-Community der Mitarbeiter des Unternehmens.

