ReichlundPartner und mediaplan kooperieren

Immer mehr österreichische und deutsche Unternehmen suchen Alternativen zu internationalen Mediaagenturen, denn innovative Media-Strategien und -Taktiken, eine individuelle, persönliche Betreuungsqualität und hochwertige Services sind zunehmend gefragt.

Die beiden Agenturen mediaplan mit Standorten in Hamburg, Berlin und München und REICHLUNDPARTNER Media mit Standorten in Wien, Linz, Graz und Zürich haben sich für einen gemeinsamen Weg entschlossen. Die Agenturen operieren unabhängig und beschäftigen gemeinsam über 100 Mediaplaner sowie Mediabuyer in den Bereichen der klasssischen, digitalen und sozialen Medien.

Durch diese Zusammenarbeit haben alle Kunden von REICHLUNDPARTNER Media einen unkomplizierten Zugang zu dem Know-how einer erfolgreichen Mediaagentur in Deutschland. Umgekehrt profitieren alle Kunden der mediaplan Hamburg von dem umfassenden Wissen der REICHLUNDPARTNER Media in Österreich.

