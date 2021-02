PULS 24-Spezial-Schwerpunkt Pandemie

Von 22.bis 25. Februar begeht der TV-Sender Puls 24 den ersten Jahrestag der Corona Pandemie. Reportagen und Spezialsendungen fokussieren sich auf die wichtigsten Fragen rund um den Virus.

Offiziell kam das Virus am 25.02.2020 nach Österreich. Was hat sich innerhalb eines Jahres verändert? Und können wir in ein Leben vor der Pandemie zurück? Diese Fragen diskutieren Politiker, sowie Bürger, in verschiedenen Formaten.

Den Auftakt macht am Montag „Das Puls 24 Bürgerforum“ mit Tourismusministerin Elisabeth Köstinger und Arbeitsminister Martin Kocher. Bürger können live ihre Fragen stellen.

Am Dienstag, den 23. Februar liegt der Fokus der Sendung „Die Politik Insider“ auf dem Corona-Jahrestag.

„1 Jahr Ausnahmezustand – Österreich harter Weg durch die Krise“ ist der Titel der Sendung Pro und Contra am Mittwoch. Im Zentrum steht dabei das letzte Jahr unter den Corona Bedingungen.

Den Abschluss macht am Donnerstag, dem 25. Februar, die PULS 24-Doku „Ein Jahr Corona. Wie das Virus das Land verändert“ um 20:00 Uhr. Menschen aus Österreich kommen zu Wort und erzählen wie sie die Krise erleben.