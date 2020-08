PR-Bild Award 2020 startet mit Online-Voting

APA-Comm lädt ab sofort zum Online-Voting für das beste PR-Bild des Jahres 2020. Eine Jury aus Medien- und PR-Expertinnen und -Experten hat sich dieses Jahr erstmals virtuell über die rund 900 Einreichungen von 243 Unternehmen und Organisationen ausgetauscht und eine Vorauswahl für den PR-Bild Award 2020 getroffen. Bis 2. Oktober kann die Öffentlichkeit aus den 60 Bildern der Shortlist für ihre Favoriten unter www.pr-bild-award.at abstimmen. Ende Oktober werden die Siegerinnen und Sieger aus sechs Kategorien sowie die Gewinnerinnen und Gewinner für Österreich, Deutschland und die Schweiz bekanntgegeben.

„Die Fotografinnen und Fotografen holen mit ihren eingereichten Bildern alltägliche Situationen, besondere Ereignisse und aktuelle Themen aus oft ungewöhnlichen Perspektiven vor die Kamera und spiegeln so auf beeindruckende Art und Weise das Zeitgeschehen wider. Handwerkliches Geschick und Kreativität bei der visuellen Umsetzung zeichnen auch in diesem Jahr die zahlreichen Einreichungen zum PR-Bild Award 2020 aus“, so APA-OTS-Geschäftsführerin Julia Wippersberg über den renommierten Branchenpreis, der 2020 bereits zum 15. Mal vergeben wird.

Auch in diesem Jahr setzt sich die Jury des PR-Bild Award aus bekannten Expertinnen und Experten der PR-, Kommunikations- und Medienwelt zusammen. Mit dabei waren unter anderem Mirjam Berle (Goodyear), Boris Entrup (Make-up-Artist), Marie-Theres Fischer (Bildredaktion APA), Gudrun Kreutner (Wort & Bild Verlag), Susanne Marell (Hill+Knowlton Strategies), Johannes Müller (BSH Hausgeräte), Susan Saß (Bundesverband E-Commerce und Versandhandel), Monika Schaller (Deutsche Post DHL), Rüdiger Scharf (DAK Gesundheit), Volker Thoms (Magazin pressesprecher) und Matthias Wesselmann (fischerAppelt).

10. 8. 2020 / gab / ots