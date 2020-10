philoro ist neuer Partner der Staatsoper Wien

In den seltensten Fällen beginnen fruchtbare Partnerschaften mit einer Entführung. Die Ausnahme von dieser Regel feierte am Montag, den 12. Oktober, stimmgewaltig ihre Premiere: in Form von Mozarts „Die Entführung aus dem Serail“. Regisseur Hans Neuenfels, der schon 1998 an der Staatsoper Stuttgart mit einer ganz besonderen Inszenierung große Erfolge feiern konnte, zeichnet für die Inszenierung verantwortlich.

Für philoro-Gründer und Geschäftsführer Rudolf Brenner, der als Sponsor dieses für ihn ganz speziellen Stücks erstmals mit dem Traditionshaus auch auf geschäftliche Tuchfühlung ging, ist die neue Partnerschaft ebenfalls eine wertvolle Premiere und Beginn für eine fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Team rund um Bogdan Roscic und Petra Bohuslav an der Staatsoper Wien. Warum das Miteinander gerade mit einem Mozartwerk startet, hat nicht zuletzt sentimentale Gründe: „Unsere erste Geschäftsadresse befand sich im ´Mozarthaus´ in der Währinger Straße, wo der Komponist zumindest eine kurze Zeit gelebt hat und neben der Jupiter-Symphonie auch zwei weitere Werke vollenden konnte. Damals begann meine Beschäftigung mit Mozart. Wien ist nicht nur die Heimat von philoro Edelmetalle, sondern löst als Kulturzentrum weltweit Faszination aus. Dies ist eine wesentliche Schnittmenge, die sich sowohl bei unseren Goldprodukten, als auch bei der Wahl unseres Testimonials Natalia Ushakova widerspiegelt.“

Aus Sicht des Edelmetall-Profis soll diese erste gemeinsame Produktion mit der Staatsoper Wien zugleich der Startschuss für mehr sein, denn inhaltliche und kulturelle Gemeinsamkeiten und damit viele gute Gründe gibt es genug: „Unsere beiden Häuser verbindet vor allem das Bekenntnis zu höchster Qualität und die damit verbundene leidenschaftliche Teilnahme am internationalen Wettbewerb. Wir freuen uns auf eine fruchtbare Zusammenarbeit mit diesem Wiener Familienunternehmen“, freut sich Petra Bohuslav, kaufmännische Geschäftsführerin der Wiener Staatsoper, über das „Perfect Match“ und einen neuen Partner, der gerade in Zeiten wie diesen Gold wert ist.

Zum festlichen Auftakt begrüßte man Premierengäste wie Helmut Schoba (VGN Medien Holding), Wolfgang Fellner (Mediengruppe Österreich), Klaus Schweinegger (Börsenkurier), Michael Berl (Börsianer), Carola Lindenbauer (Wiener Stadthalle) und Nikolaus Pelinka (Kobza Media Group) und Christian und Ekaterina Mucha (MG Mediengruppe) in der Staatsoper.

Christian Muchas Kommentar zu der Staatsopern-Premiere von „Entführung aus dem Serail“

„Eine hochkarätige Gästeschar von Rudolf Brenner (philoro) verfolgte eine Inszenierung von Hans Neuenfels von Mozarts Werk. Als „präzise im Sinne des Komponisten“ angekündigt, ernteten die teils gewagten Passagen des Stücks am Ende wütende Buhrufe des (bekannt überkritischen) Staatsopernpublikums. Aber schön der Reihe nach: um 17.00 gab es eine Führung für uns durch die Oper (Maskenpflicht) – sehr professionell angelegt und abgewickelt. Danach ein drei-Sterne Dinner von Gerstner mit einem Schokokuchen als Abschluss. Der mit feinen Goldstücken garniert war.

Am Stück selbst schieden sich dann die Geister: Ein karges Bühnenbild, unspektakuläre Kostüme (wo blieben da bloß die mozartsche Lebensfreude und die Farbenpracht) und ein unterirdisch schwacher Osmin (Goran Juric) brachten das verwöhnte Staasopernpublikum in Rage. Weitere Aufreger: Warum man Nickel beim Schlussauftritt mit Aschenbecher und Zigarette auf die Bühne setzte, (politisch voll unkorrekt – einfach nur pure Provokation), wieso man bei „vorbildlichen Frauen aus England“ just auf Miss Marple und Winston Churchill kam (in einem Mozart-Stück(???) – die wollten wohl lustig sein) – erschloss sich mir nicht wirklich… Auch die Textproduzenten des digitalen Reader auf den Plätzen sollten besser lektorieren. Damit Stellen wie „ach Konstanze, könnt ich’s wagen, die Augen aufzuschlagen“ nicht zu dem angezeigten Text “ die Augen auszuschlagen…“ und damit zu peinlichen Patzern verkommen.

Fazit: Ein spannender, bewegender Abend des – zugegeben- nicht grade mitreißendsten Mozartstücks, musikalisch hervorragend in 1A Staatsopernqualität geleitet von Antonello Manacorda, ein unterirdischer Goran Juric, der die tiefen Töne einfach nicht brachte und komplett ausließ (Fehlbesetzung!) und eine mehr als zweifelhafte Inszenierung. Damit wird sich der neue Staatsopern-Direktor definitiv keine Freunde machen – aber Provokation und unkonventionelle Ansätze hat man dem – in rote Wolle gefärbten Intendanten – ja schon immer vorhergesagt. Jetzt bestätigt er die Kassandra-Rufer eindringlich und nachhaltig. Wenn das so weitergeht… Na servas.

PA/Red