oe24.TV erstmals in Top 5 der Privat-Sender

In bestimmten Zeitfenstern war oe24.TV Nummer 1 aller TV-Sender.

Sensationeller Quoten-Start für oe24.TV in den März laut AGTT/GfK Teletest. Am gestrigen Montag, 1. März, erreichte oe24.TV mit seiner Berichterstattung zu den weiteren Öffnungsschritten einen neuen Rekord-Tages-Marktanteil von 2,8 Prozent in der Werbezielgruppe der 12-49-Jährigen. Beim Gesamtpublikum (12+) betrug der Tagesmarktanteil 1,8 Prozent.

Den Spitzenwert verzeichnete oe24.TV dabei von 11.30 Uhr bis 11.45 Uhr mit einem Marktanteil von 17,8 Prozent bei den 12-49-Jährigen. Mit dem Tages-Marktanteil von 2,8 Prozent in der Werbezielgruppe schaffte es oe24.TV auch erstmals unter die Top 5 aller österreichischen Privat-Sender. Insgesamt verzeichnete oe24.TV über den ganzen gestrigen Tag 373.200 Zuseher (Tagesreichweite, 12+).

APA/red