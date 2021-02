oe24.TV erreicht Quoten-Rekord im Februar

Der News-Sender oe24.TV erhält, aufgrund der Corona Krise, Zuwachs. Vermeldet werden nach vorläufigem Stand ein Markt Anteil von 1,5 Prozent in der Werbezielgruppe (12-49 Jahre). Im Vergleich mit dem Februar des Vorjahres, ist das eine Steigerung um 333 Prozent. Beim Gesamtpublikum konnte eine Steigerung von 242 Prozent erreicht werden.

Im Februar dieses Jahres (bis 25.2.) konnten 1.45 Millionen Zuseher erreicht werden. Das entspricht einer Reichweite von fast 20 Prozent aller Zuseher in Österreich.

Mit diesen Werten konnte der Sender seinen Vorsprung zu anderen News-Sendern ausbauen. Im Vergleich mit dem zweitplatzierten Sender, konnte Oe24.TV die doppelte Anzahl der Zuseher anziehen. Beim Marktanteil in der Werbe-Zielgruppe liegt er in den Top Ten der meistgesehenen Privaten TV-Sendern. Inkludiert sind auch deutsche Privatsender, die in Österreich eingestrahlt werden.