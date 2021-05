Novak Djokovic wirbt für RBI

Novak Djokovic ist so auf Erfolg fokussiert, dass sich dieser Spleen sogar auf seinen Alltag auswirkt

Ein absoluter Coup gelang der Kreativagentur Lumsden & Friends. Nachdem die Raiffeisen Bank International die ewige Nummer 1 des Welttennis, Novak Djokovic, als Markenbotschafter gewinnen konnte, wurde die Agentur mit der Konzeption und Umsetzung der Kampagne beauftragt.

Christoph Kullnig, Head of Group Marketing der RBI: „Novak und die RBI passen perfekt zusammen. Beide haben den Anspruch, die Nummer 1 zu sein und kein Limit nach oben zu haben.“Die Kooperation startet in Zentral- und Osteuropa mit einem TV-Spot. Begleitet wird der Spot von Plakaten, Inseraten und zahlreichen Online- sowie Social-Media-Aktionen.

Stets das Beste – ein Spleen

Der Idee des Spots liegt ein Spleen zugrunde, der typisch für alle Tennisspieler ist: Vor dem Service suchen sie nach genauer Begutachtung aus mehreren Bällen einen bestimmten aus – den besten. Novak Djokovic ist so auf Erfolg fokussiert, dass sich dieser Spleen sogar auf seinen Alltag auswirkt. Ob Hemden, Obst oder eben die Bank: Für Novak Djokovic zählt immer nur das Beste. „Mit dieser Geschichte kommunizieren wir die Wichtigkeit der richtigen Wahl und verbinden das mit unserem Anspruch, die erste Wahl für Finanzdienstleistungen in Zentral- und Osteuropa zu werden“, sagt Michael Palzer, Leiter International Marketing in der RBI.

Marco Lumsden, Gründer und Geschäftsführer von Lumsden & Friends: „Das ganze Team hat Übermenschliches vollbracht, um diese Kampagne zu entwickeln und auf den Boden zu bringen. Mit diesem Testimonial und dieser Kampagne bewegen wir uns in einer Dimension, die es in Österreich so noch nicht gegeben hat.“

