New Work Se mit stabiler Entwicklung in 2020

Das Business-Netzwerk wurde 2006 in Xing umbenannt und trägt seit 2019 den Namen New Work Se. Sein Engagement fließt in die Services und Produkte zur Erhaltung einer ausgeglichenen Arbeitswelt ein. Das Hauptaugenmerk liegt im Gegensatz zur Konkurrenz auf dem deutschsprachigen Markt.

Resultierend aus der Übernahme der Honeypot GmbH sind die bereinigten Pro-Firma-Umsatzerlöse um 2 Prozent auf 276 Mio. Euro angestiegen. Xing, als Vorreiter im deutschsprachigen beruflichen Netzwerk konnte seinen Mitgliederbestand um 1,8 Mio erhöhen.

PA/red