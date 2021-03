New Generation im Kufsteinerland

Mit der Initiative New Generation will eine Gruppe aus Tirol, die die Krise auch als Chance zur Veränderung versteht, in einem co-kreativen Prozess touristische Angebote generieren. Der Startschuss für die bunt gemischte Truppe aus Unternehmern, Experten, Produzenten, Landwirten, Gastwirten, Hoteliers und Touristikern erfolgte im Herbst 2020.

Es gehe nicht nur darum, das nächste Kapitel aufzuschlagen, sondern mit Elan und Ideenreichtum durchzustarten. Der Tourismus wird sich entlang der veränderten Ansprüche entwickeln. Die aktuellen Diskussionen um das touristische Image von Tirol haben die Teilnehmer der New Generation zusätzlich motiviert. In der Gruppe sind Betriebe, die sich mit zeitgemäßen Themen vom Gesundheitstourismus bis zu fortschrittlichen gastronomischen Produkten und Dienstleistungen im Markt durchgesetzt haben und klare Vorstellungen haben, wie künftige Erfolgskonzepte aussehen sollen.

Video-Clips: So! sind wir.

Mit kurzen Videos präsentiert sich die Initiative nun erstmals mit den der Zeit und der Generation Z entsprechenden Werten einer breiteren Öffentlichkeit. Damit möchten sie signalisieren, dass gemeinsames Arbeiten wichtiger sein wird als konventionelle Hierarchien und dass die Vernetzung verschiedener Themen und Organisationen eine vielversprechende Qualität sei. Außerdem solle man sich von einer Krise nicht ausbremsen lassen, sondern sie nutzen.

Trends wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Resonanztourismus werden eine entscheidende Rolle einnehmen. Bislang spielte sich das Projekt New Generation wegen Corona online ab. Nun möchte die Gruppe ein sichtbares Zeichen setzen.

Ein Videoclip der Gruppe ist hier abrufbar.

PA/red