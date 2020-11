Neues Magazin „we drive“ für Auto und Mobilität

Kaum eine andere Branche verändert sich derzeit so radikal. Manches ist schon auf gutem Wege, anderes braucht noch ein wenig länger. Das neue Branchenmagazin „we drive“ von Kearney will den nötigen Überblick über die Trends von heute und morgen schaffen und in Interviews, Reportagen und Studien darüber informieren, was die Branche derzeit beschäftigt und antreibt. Dabei richtet sich „we drive“ in erster Linie an Entscheider in Unternehmen.