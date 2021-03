Neues Förderformat für digitale Kompetenzen von KMU

Die vergangenen Monate haben nicht nur viele Unternehmen, sondern ganze Branchen zum Umdenken gezwungen. Die Pandemie hat die digitale Transformation dabei massiv beschleunigt. Geschäftsmodelle müssen adaptiert, Vertriebswege neu erschlossen und Arbeitsmodelle neu definiert werden. „Damit sich Mitarbeiter an den hohen Grad der Digitalisierung rasch anpassen können, sind neue Fähigkeiten und Kompetenzen notwendig. Genau an dieser Stelle setzt die Qualifizierungsoffensive an, um die Unternehmen auf ihrem Weg in die digitale Zukunft zu unterstützen“, so Margarete Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, anlässlich des Programm-Starts. Insgesamt stehen 7,6 Millionen Euro zur Verfügung.

Mit 2,6 Millionen Euro werden sogenannte „Digital Skills Schecks“ vergeben. Das Ziel dieser Schecks ist es, die digitalen Kompetenzen in den heimischen Kleinen und Mittleren Unternehmen (KMU) zu erhöhen. Gefördert werden berufliche Weiterbildungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

PA/red