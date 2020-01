Neues Feature auf Spotify

Wie TechCrunch berichtete, durfte Summer McKeen die Funktion als erste Influencerin testen. In ihrer Playlist „all time besties“ läuft die neue Funktion, die an die Storys von anderen sozialen Plattformen – etwa Instagram, Facebook, Snapchat und Whats App – erinnert. McKeen weist auf YouTube und Instagram je über zwei Millionen Subscriber bzw. Follower auf und 130 Tausend auf Spotify. Neu an Spotifys Feature ist, dass kurze Songvorschauen darin integriert werden und die Hörer somit bereits eben schnell mal in das Lied hinein hören können. Noch nicht bekannt ist allerdings, wann das Feature generell zu benutzen sein wird.

TechCrunch/Red