Neuer Head of Regional Sales bei EPAMEDIA

Die Sales-Expertin blickt auf langjährige Erfahrung in den Bereichen Sales und Marketing zurück, zuletzt als Anzeigenleiterin beim MediaPrint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag. In ihrer neuen Funktion obliegt Mohr-Stradner die strategische Ausrichtung und die Weiterentwicklung des Verkaufs in Ostösterreich sowie die operative Personalführung der Abteilung. „Wien, Niederösterreich, Burgenland – diese Region ist für mich einfach nur perfekt: als gebürtige Wienerin, Wahl-Niederösterreicherin und Burgenland-Liebhaberin. Ich sehe hier sehr viel Potenzial und freue mich besonders auf den direkten Austausch mit den Kunden, und vor allem, mit ihnen gemeinsam ihre Erfolge zu feiern“, so Claudia Mohr-Stradner über ihre neue Position.

„Mit Claudia Mohr-Stradner gewinnt EPAMEDIA eine starke Führungspersönlichkeit mit langjähriger Erfahrung. Zusammen mit dem bestehenden Team wird der Bereich Sales strategisch neu aufgestellt, um unsere Kundinnen und Kunden noch besseren Service bieten zu können“, freut sich Brigitte Ecker, CEO EPAMEDIA, über den Neuzugang.

PA/red