Neue Frauenpower für ads&figures

Sowohl ihr beruflicher Werdegang, in dem sie zuletzt als Senior Omnichannel PPC Manager bei der Margarete Steiff GmbH in Giengen an der Brenz tätig war, wie auch die übereinstimmenden Wertehaltungen mit dem Unternehmen bilden die Basis der Zusammenarbeit. Ximena Barbano, die vier Sprachen fließend spricht, ist Vertreterin einer globalen Bewegung für mehr Diversität und Chancengleichheit in Unternehmen.

Die flexiblen Arbeitszeiten sowie die moderne Arbeitsmethodik von ads&figures machen es für die gebürtige Argentinierin möglich, zwischen ihrem neuen Arbeitsort Bern und ihren Wahlheimaten Deutschland und Österreich zu pendeln. Ads&figures legt Wert auf Resultate, nicht auf erforderliche Anwesenheit am Arbeitsort, was die perfekten Voraussetzungen für Barbano darstellen.

PA/red