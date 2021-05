Neue Details über Twitter-Bezahlservice

Der Kurznachrichtendienst Twitter bastelt weiter an seinem Ausbau von bezahltem Service. Bereits bekannt ist, dass man eine Funktion namens „Super Follow“ einführen will. Diese soll es Usern ermöglichen durch ein Abo Zugang zu exklusivem Content anderer User zu haben. Laut dem Finanzchef von Twitter, Ned Segal plane das Unternehmen wohl noch ein zweites Abo. Es war von einem neuen „Premium Service“ für User die Rede. Weitere Informationen dazu sollen in den kommenden Monaten folgen. Zunächst wären aber noch gewisse Tests notwendig. Das Kernprodukt werde nicht ersetzt werden. Vielmehr möchte man neue Features anbieten. Diese sollen über die Gratis-Version hinausgehen. Twitter habe schon länger in die Richtung eines Bezahlservices hingearbeitet. Das derzeitige Userwachstum ist eher schwach. Den Großteil des Umsatzes (85 Prozent) macht Twitter aktuell durch Werbung.