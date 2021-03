netzeffekt erhält Verstärkung im Account Management

Die 26-jährige Wahlwienerin mit ukrainischen Wurzeln steigt als Junior Account Managerin bei „netzeffekt“ ein und betreut Bestandskunden wie „Hello bank!“ oder „s Bausparkasse“. Gritsevskaja hat an der Wirtschaftsuniversität Wien einen Master in Management erworben und darüber hinaus ein Bachelorstudium der Internationalen Betriebswirtschaft mit den Spezialisierungen Service Marketing und International Marketing Management absolviert. Zuletzt war Gritsevskaja beim E-Commerce Unternehmen BIOMAZING in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Produktmanagement tätig.

„Mit Elena Gritsevskaja haben wir uns im Account Management ganz gezielt weiter verstärkt, um unseren Finanzkunden den bestmöglichen Service zu bieten“, erklärt Marcel Nicka-Stöckl, Head of netzeffekt Austria.

PA/red