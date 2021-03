Microsoft Österreich bekommt neuen Chef

Ab dem 1. Mai 2021 bekommt Microsoft Österreich einen neuen Chef. Dorothee Ritz war sechs Jahre an der Spitze von Microsoft Österreich. Nun wechselt sie zu einem internationalen Industriekonzern. Das teilte Microsoft am Dienstag mit. Ihre Nachfolge tritt der bisherige COO Hermann Erlach (47) an.

Bei Microsoft Österreich begann er 2015. In der Position des Leiters des Bereichs Enterprise Services hatte er die Verantwortung für das gesamte Beratungs- und Services-Geschäft in Österreich inne. 2018 wurde er Chief Operations Officer/Digital Transformation Lead. Er war auch als Sprecher für Innovationsthemen zuständig. Vor seiner Tätigkeit bei Microsoft Österreich war er bei Capgemini Consulting, Booz & Company und SAP tätig.

APA/red