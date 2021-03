Marketingprofi Kloucek gewinnt drei Neukunden

Einen ereignisreichen Start in den Frühling verzeichnet Marketingprofi Bernhard Kloucek. Nach der Burgermanufaktur „Le Burger“ setzt mit „Crazy Cheese“ eine weitere kulinarische Marke auf die Expertise des Unternehmensberaters. Zudem entwickelt er gemeinsam mit der Agentur The Guardians für das Auhof Center mehrere Social Media Kampagnen sowie Postings und will das neue Delivery-Service „bringen.at“ beim Marktstart unterstützen.

Kloucek überzeugt: „Mit der richtigen Strategie und der richtigen Verkaufstechnik erreichen meine Kunden 20 Prozent mehr Kundenzufriedenheit, 20 Prozent mehr Mitarbeiterzufriedenheit und 20 Prozent mehr Umsatz“.

PA/red