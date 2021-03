Lebhaftes Interesse am Online Info Day der FHWien der WKW

Zum zweiten Mal öffnete die FHWien der WKW am 11. März 2021 ihre Tore virtuell und lud Studieninteressierte zu einem Online Info Day ein. In Live-Zoom-Sessions, Chats und Videos konnten sich die BesucherInnen ein Bild vom Studienangebot machen sowie den FH-MitarbeiterInnen ihre Fragen stellen – und das einfach und bequem von zuhause aus mittels Smartphone oder Laptop. Rund 800 Personen nützten diese Gelegenheit und machten den Online Info Day der auf Management und Kommunikation speziali­sierten Fachhochschule zu einem Erfolg.

Noch bis 3. Mai 2021 können sich Interessierte um einen Studienplatz an der FHWien der WKW mit Studienstart im kommenden Wintersemester bewerben. Für Personen mit Abschlussdokumenten aus Drittstaaten endet die Bewerbungsphase bereits am 6. April 2021. Weitere Online-Info-Veranstaltungen im März und AprilWer den Online Info Day verpasst hat, kann im März und April an weiteren virtuellen Info-Veranstaltungen der FHWien der WKW teilnehmen und aus erster Hand mehr über das eigene Wunsch­studium erfahren. Die genauen Termine und Informationen zur Teilnahme finden sich auf der Website der FHWien der WKW: >> Nächste Online-Info-Veranstaltungen

16. 3. 2021 / gab