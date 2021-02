Kickstarter Kampagne setzt neue Maßstäbe

In nur drei Tagen wurde das Budgetziel der Crowdfunding Kampagne erreicht. Der digitale Bodyguard trifft in Österreich, Deutschland, USA, UK sowie Asien auf großes Interesse.

Guardmine hat das Potenzial, sich in vielen Lebens- und Alltagsbereichen unverzichtbar zu machen. So dient das 700g leichte Allroundtalent als tragbare Entertainment-, Sicherheits-, Powerbank- und Überwachungslösung. Mit der kompakten Box hat man seinen persönlichen Safe mit Alarmfunktion und Bewegungssensor überall mit dabei. Doch Guardmine bewacht nicht nur Handy, Schlüssel und Co, sondern ist auch als tragbares Videoüberwachungssystem mit Kamera und Bewegungsmelder einsetzbar. Junge Eltern werden auch die Babyfon-Funktion zu schätzen lernen. Ein vierstelliger Sicherheitscode verriegelt die Guardmine und stellt sie scharf. Die Steuerung erfolgt leicht und intuitiv, direkt am Touchscreen der Guardmine oder über die dazu gehörige App.

Erste Prototypen ab Mai 2021 Der digitale Bodyguard, Entertainer und Babysitter in einem soll ab Mai mit ersten Serienreifen Prototypen startklar sein. Hier bindet der Hersteller Beta-Tester in seine Entwicklungsschritte ein um bereits im Herbst mit der finalen Produktion starten zu können. Während der Onlineverkauf bereits im Sommer startet, sollen die fertig entwickelten Guardmines ab Dezember in den Regalen verfügbar sein.

Founder und Hersteller, Ries Bouwman: „das starke Interesse an unserem digitalen Gadget zeigt auf, das die Menschen unsere Guardmine wirklich spannend finden! Hinzu kommt die Tatsache, dass es derzeit kein vergleichbares Produkt am Markt gibt. Die Freude über den Zuspruch ist sehr groß und treibt unser Entwicklungsteam enorm an, die Fertigung weiter voranzutreiben, damit wir die Markteinführung zeitgemäß einleiten können.“

16. 2.2021 / gab / ots