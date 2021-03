Happy Birthday Twitter!

Mitgründer und Chef Jack Dorsey möchte Twitter weit über das gewohnte Kurznachrichtenformat bringen. Dazu gehören von alleine verschwindende Tweets mit dem Namen „Fleets“, die „Spaces“-Talkrunden nach dem Vorbild von Clubhouse. Sich Tweets von eigenen Algorithmen sortieren zu lassen, steht auch in der Diskussion. Außerdem testet Twitter die Möglichkeit, zahlenden Abonnenten exklusive Inhalte oder Angebote verfügbar zu machen.

Dabei muss Twitter noch einige Hürden überwinden. Wie sorgt man als Betreiber dafür, dass der Ton zivilisiert bleibt? Und dass die Plattform nicht zur Manipulation der öffentlichen Meinung genutzt wird – wie bei der großangelegten russischen Kampagne zur US-Präsidentenwahl 2016?

An Letzterem wird schon gearbeitet. Schon seit Ende 2019 lässt Twitter keine Tweets zu politischen Themen mehr als Anzeigen verbreiten. Dennoch wurde das vergangene Jahr zur Feuerprobe für den Umgang mit kontroversen Inhalten. Twitter entschied sich für ein konsequentes Vorgehen gegen Tweets mit falschen oder irreführenden Informationen über das Coronavirus und zur US-Präsidentenwahl. Das trieb den Konflikt zwischen Twitter und seinem lange Zeit mächtigsten Nutzer – dem inzwischen ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump – auf die Spitze. Nach der Attacke von Trump-Anhängern auf das Kapitol verbannte Twitter den damals noch amtierenden Präsidenten – und betonte, dass es für ihn keinen Weg zurück auf die Plattform gebe.

Dabei fing alles so gut an. Ein Tweet am 15. Jänner 2009 verdeutlichte das Potenzial der Plattform. „Es ist ein Flugzeug im Hudson“, twitterte der Software-Unternehmer Janis Krums sein Foto einer gerade im New Yorker Fluss notgewasserten Passagiermaschine auf den Hudson River.

Im „Arabischen Frühling“ half Twitter der Bewegung. Die Plattform wurde zu einem wichtigen Instrument der Demonstranten. Twitter wird zwischen Visionen und Politik zerrieben. Vielleicht kann die Plattform in den nächsten 15 Jahren zu seinen Anfängen zurückfinden.

