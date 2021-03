„Gurkerl dazu?“

Seit dem Beginn der Pandemie greifen die Österreicher noch öfter als sonst ins Glas, um die Gurkerl zum Essen herauszufischen. Diesem Zuwachs an Beliebtheit will efko nun mit TV-Spots im Stil der versteckten Kamera Rechnung tragen. Die Kampagne ist bis 26. März im österreichischen Fernsehen zu sehen und positioniert das Gurkerl humorvoll und mit einem Augenzwinkern als treuen Begleiter in so mancher Alltagssituation.

Im Zentrum der neuen TV-Spots, die im ORF und privaten Sendern zu sehen sind, steht das beliebte Essiggurkerl. In Zusammenarbeit mit der Wiener Kommunikationsagentur „Zeppelin, Emil, Ludwig“ entwickelte efko aufbauend auf dieser Tatsache eine sympathische wie humorvolle Inszenierung. Gemeinsam mit dem österreichischen Filmregisseur und Drehbuchautor Andreas Schmied und der Schauspielerin und Kabarettistin Nina Hartmann als Lockvogel wurde ein Weg gefunden, um den Spot mit Authentizität und Charme umzusetzen.

Hier kann man einen Blick auf einen der drei Spots werfen.

PA/red