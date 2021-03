ghosts erweitert Social-Media-Team

An TikTok, Facebook, Instagram & Co führt auch für die meisten Unternehmen kein Weg mehr vorbei. Doch wie gelingt es Unternehmen, mit den richtigen Inhalten, zur richtigen Zeit, auf den richtigen Plattformen präsent zu sein? „Es ist eine Frage von Strategie, Know-how, der richtig verwendeten technischen Tools und, last but not least, des richtigen Contents. Knackig und mediengerecht aufbereitet“, sagt Felix Witzany. Der begeisterte Kommunikationsstratege ist auch leidenschaftlicher Fotograf und Videoproducer. Er formt selbst den Content vom Konzeptpapier weg bis zum fertigen Posting.

„Als langjährig erfahrene Agentur, für die es immer entscheidend war und ist, neue Trends und Verhaltensweisen für unsere Kunden erfolgreich zu nutzen, wissen wir, wie wichtig es ist, junge Trendscouts als verlässliche Profis im Team zu haben“, sagt Agenturchef und Gründer Michael Mehler. „Mit Felix Witzany haben wir so jemanden, wie die ersten Erfolge bereits zeigen.“, so Mehler.

PA/red