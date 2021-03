Viel wurde über die Generation Corona geredet. Doch noch nicht wirklich mit ihr. Dies will Ö3 jetzt ändern. Wie tickt die Generation Z ein Jahr nach Beginn der Pandemie?

Eine Online-Umfrage wird zur Basis einer breiten Diskussion. Wie erlebt die Generation Z die Ausnahmesituation? Was fühlt sie? Was ist ihr wichtig? Was soll in Zukunft anders werden? All diese Fragen können Vertreter dieser Generation online auf Hitradio Ö3 beantworten. Für die wissenschaftliche Begleitung und Auswertung ist das Meinungsforschungsinstitut SORA verantwortlich.

50 Fragen bilden den Schwerpunkt über mehrere Wochen auf Hitradio Ö3. Zwischenergebnisse werden den ganzen März über präsentiert und diskutiert. So soll nicht nur über die Generation Z gesprochen werden, sondern mit ihr.

PA/red