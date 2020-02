Generalversammlung des IAA Austrian Chapter

Der wiedergewählte IAA (International Advertising Association) Präsident Walter Zinggl (IP) gab bei der Generalversammlung einen kurzen Rückblick auf das durchwegs erfolgreiche IAA Geschäftsjahr: „2019 hatten wir es uns zum Ziel gesetzt, noch präsenter als Vertreter der gesamten Kommunikationsindustrie aufzutreten. Mit zahlreichen Maßnahmen und Aktionen haben wir es geschafft, das Austrian Chapter der IAA neu zu positionieren und die Branche zu mehr Involvement zu animieren. Als Stichworte seien hier nur die IAA Quality Pitch Charta, die für IAA Mitglieder kostenfreien Business Communication Breakfasts, eine zeitgemäße Mitgliedsbeitragsstruktur und die äußerst erfolgreiche EFFIE-Gala oder das neue IAA Masterclass-Programm genannt.

Für 2020 hat man sich wieder viel vorgenommen

Eine neue Arbeits- und Organisationstruktur wird installiert, der Vorstand deutlich verkleinert und sieben neue Themen Boards werden es ermöglichen noch schneller und flexibler auf die volatilen Anforderungen der Kommunikationsindustrie zu reagieren.

Beatrice Cox-Riesenfelder (ORF-Enterprise), Generalsekretärin der IAA Global, wies auf den im Mai stattfindenden 45. IAA World Congress in St. Petersburg (Russland) hin, der unter dem Motto „Power to People“ steht. „Österreich wird auch dieses Jahr wieder mit einer großen Delegation vertreten sein und wir dürfen uns auf hochinteressante und spannende Vorträge und Insights freuen.“ Zurzeit arbeitet IAA Global an einer digitalen internationalen Plattform, die eine direkte und persönliche Kommunikation zwischen den Mitgliedern weltweit ermöglicht.

Der Einladung von IAA Austrian Chapter und ORF-Enterprise folgten rund 130 Gäste der heimischen Werbe- und Kommunikationsindustrie und man feierte in entspannter Stimmung das erste große Get-together der Branche.

PA/red