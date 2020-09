Für österreichische Familien in Not

Die 3D-Objekte-Experten von CUBIC in Jenbach/Tirol entwickelten „BABELO“, den charmantesten Abstandselefanten Österreichs. Jeder verkaufte Babyelefant unterstützt Familien in Not.

Österreichische Betriebe können ab sofort wirkungsvoll und mit eigenem Corporate Design auf das Thema: „Abstand halten – Gesund bleiben“ hinweisen und gleichzeitig etwas Gutes für Familien in Österreich tun . „Da wir uns generell mit der Inszenierung von Begegnungszonen professionell beschäftigen, schlummerte die Idee zu Babelo schon länger in unseren Köpfen. Die bisherigen Hinweisschilder werden aufgrund der reinen textlichen Ansprache von Kunden völlig übersehen. Der letzte entscheidende Impuls kam vom Jenbacher Bürgermeister Dietmar Wallner, der für seine Gemeinde eine charmante und wirkungsvolle Lösung wollte, Menschen auf das Abstandhalten hinzuweisen“, erklärt Ing. Markus Müller, Geschäftsführer von CUBIC.

Charmant, wirksam, individuell-designbar und multifunktionell

„Die große Herausforderung bestand darin, aus einer vagen Idee die technische Realisierung eines charmanten und multifunktionsfähigen Abstandselefanten zu entwickeln. Babelo wurde mit einer robusten Polyurea-Technologie gebaut und ist somit stoß-, wetter- und UV- fest und besitzt die Brandschutzklasse B1. Den Abstandselefanten für In- und Outdoor gibt es in drei Größen und in allen gängigen Farben. Babelo lässt kaum einen Wunsch unerfüllt – CI-konforme Gestaltung und Botschaft sind kein Problem und auf Wunsch verwandelt sich Babelo in ein anderes Markenmaskottchen. Der Babyelefant kann auch umgelegt und ideal als Sitzmöbel oder stehend als Stehbar verwendet werden.

Große Begeisterung in verschiedensten Branchen

„Der Babyelefant ist in der Corona-Krise zum freundlichen Maskottchen für den Mindestabstand geworden. Als Bürgermeister freut mit ganz besonders, dass ein innovatives Jenbacher Unternehmen den Babyelefanten nun auch „zum Angreifen“ macht. Unser Babyelefant wird zukünftig bei Veranstaltungen in Jenbach die Menschen darauf hinweisen, dass es wichtig ist, Abstand zu halten“, meint Bürgermeister Dietmar Wallner.

Silvia Gschößer vom Mari Pop Hotel in Ried/Zillertal hält fest: „Der Babyelefant ist das perfekte Symbol um die Leute schon beim Eingang, direkt beim Check In, drauf hinzuweisen, dass es ganz wichtig ist, den Mindestabstand einzuhalten. Der Elefant kommuniziert das auf charmante Art und Weise und zaubert unseren Gästen ein Lächeln ins Gesicht“.

„Wir von Sport Schwaighofer wollen, dass unsere Kunden ein sicheres Gefühl haben, wenn sie eines unserer Geschäfte besuchen. Dazu gehört auch, dass wir darauf aufmerksam machen, aufeinander Acht zu geben, wozu der Abstands- Elefant von Cubic seinen Beitrag leistet“, erklärt Martin Schwaighofer Geschäftsführer von Sport Schwaighofer in Brixlegg.

Babelo unterstützt in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Roten Kreuz in Not geratene Familien in Österreich

Für uns war es von Anfang an klar, dass wir Babelo dazu nutzen, um Gelder für Familien zu sammeln, die aufgrund der Corona-Pandemie in finanzielle Not geraten sind. Deshalb spenden wir für jeden verkauften Babelo € 50,- an Familien. In Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Roten Kreuz werden wir dafür sorgen, dass jeder einzelne Euro bei den Familien ankommt und hilft“, bescheinigt Peter Schiestl, Eigentümer von CUBIC. Michael Opriesnig, Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes ergänzt: „Die Pandemie bedeutet für viele Familien auch eine finanzielle Krise. Viele stehen vor der Situation ihre Miete oder ihre Energierechnung nicht mehr bezahlen zu können. Die Individuelle Spontanhilfe des Roten Kreuzes hilft Menschen in finanziellen Notlagen mit Beratung und finanziellen Überbrückungshilfen. Vielen Dank an Cubic für die Unterstützung“.

Über CUBIC – Raum Inszenierung

CUBIC ist ein kreativer Tiroler Qualitäts-Handwerksbetrieb mit Spezialisierung auf organische Polyurea-Kunststoff-Objekte. Wenn es um die Belebung und Gestaltung von Begegnungszonen wie Dorfplatz, Kreisverkehr, Bergstation oder Spielplatz geht oder wenn es um Aufenthaltsräume, Bibliotheken, Restaurants, Museum und Wellnessbereiche geht oder wenn es um individuelle, außergewöhnliche 3D-Objekte und kreative Werbeobjekte sowie um organische Fassaden-, Wand- und Deckendesigns geht, kennt CUBIC keine Grenzen. Mehr Information: www.cubic.co.at

25. 9. 2020 / gab / ots