Filmfonds Wien fördert junge Filmemacher

Knapp 35 Prozent der geförderten Filmprojekte des Filmfonds Wien sind Nachwuchsprojekte. Der Anteil neuer und junger Regisseure der in den vergangenen Förderjahren bereits rund ein Viertel betrug, erfuhr damit eine Erhöhung. Der Budgetanteil von Nachwuchsregisseuren stieg im aktuellen Jahrgang auf 37,3 Prozent.„Für den Nachwuchs war 2020 ein besonders gutes Förderjahr. Über ein Drittel Film- und Budgetanteil in unserer größten Förderschiene stehen nicht nur für den hohen Stellenwert, den die Talententwicklung beim Filmfonds Wien einnimmt, sondern auch für die herausragende Projektqualität, mit der junge FilmemacherInnen zu überzeugen wissen“, so Gerlinde Seitner, Geschäftsführerin des Filmfonds Wien.

Gezählt wurden Produktionen von Regisseuren, die ihren ersten oder zweiten abendfüllenden Kinofilm drehen. Im Genauen werden acht der 23 im Jahr 2020 geförderten Herstellungen von Kinofilmen von Nachwuchsregisseuren inszeniert. Diese Förderungen umfassen Zusagen in Höhe von 2,33 Millionen Euro der insgesamt 6,25 Millionen Euro Herstellungsförderung für Kinofilme. Fünf dieser Nachwuchsprojekte sind Debütfilme, die allein Zusagen in Höhe von 2,08 Millionen Euro ausmachen. Die Kinofilmherstellung ist die größte Förderschiene des Filmfonds Wien.

PA/Red