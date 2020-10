Fake News in Pandemie-Zeiten sind „Superspreader“

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bricht in Coronakrise eine Lanze für Qualitätsjournalismus.

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bricht in der Coronakrise eine Lanze für Qualitätsjournalismus. „In einer Pandemie wirken falsche Informationen wie ein Superspreader“, sagte er bei der Eröffnung des Neubaus des Axel-Springer-Verlags in Berlin. Hier stünden die Medien auch als „vierte Gewalt“ in der Verantwortung.