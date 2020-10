Wir bedauern, dass es in einigen Fällen zu kleinen Fehlern bei Namen gekommen ist.

Dass bei der Auswertung von über 1000 Einzeldaten bei 2000 Namen der Longlist und schlussendlich 357 Namen der Shortlist das ein oder andere schiefgehen wird, war uns klar. Denn eine Namensliste hat für das Lektorat immer ein ganz besonderes Problem: Rechtschreibprogramme erkennen Textfehler – bei Namen muss man jeden einzelnen kontrollieren und googeln. Wir bedauern deshalb, dass es beim ExtraDienst Society Ranking in einigen Fällen zu kleinen Fehlern bei Namen gekommen ist, die wir natürlich bereits korrigiert haben.

Insbesondere hat sich bei Dominic Thiem leider ein K statt einem C geschlichen, bei Ciro de Luca ein G statt einem C, aus Hannes Rossacher, dem berühmten DoRo-Filmemacher wurde ein Rossbacher Magenbitter und Birgit Lauda war nur unter ihrem ledigen Namen Birgit Wetzinger aufgeführt und ist jetzt unter „Birgit Lauda (Wetzinger)“ im Index zu finden.

All dies wird in der kommenden Ausgabe von Elite, wo unsere Reportage erneut erscheint, natürlich richtig gebracht – und im Magazin-Reader haben wir die Fehler bereits korrigiert. Vielen Dank für Ihr Verständnis dafür, dass auch wir nur Menschen sind – was hier jeder versteht und toleriert (ausgenommen ein gewisses Society-Krokodil, dass sich von Fehlern anderer ernährt).

Red