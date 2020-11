Eine wärmende Botschaft in der kalten Jahreszeit

Oft grau, nebelig, und kühl. Der November ist für viele nicht gerade der Lieblingsmonat. Kommen Ausgangsbeschränkungen dazu, trägt das auch nicht zur Wohlfühl-Stimmung bei. Genau in diese Situation spricht die aktuelle Botschaft von McCafé hinein. Auf mehr als 2.200 Plakatflächen, Citylights und Posterlights in ganz Österreich zeigt der Systemgastronomie-Marktführer einen Kaffeebecher mit cremigem Inhalt.

Beleuchteter Kaffee auf Werbetafeln „umarmt von innen“

Der Clou bei der Kampagne: An ausgewählten Standorten wurde das Plakat auf Solarboards affichiert. Diese lassen den Inhalt des Kaffeebechers leuchtend erstrahlen. Und das passiert ganz und gar umweltschonend: Die Solarboards sind nämlich mit einer LED-Beleuchtung mit integriertem Speicher ausgestattet. So wird Solarenergie gleich für mehrere Tage auf Vorrat gespeichert und kann, unabhängig von der Wetterlage, die Werbesujets beleuchten. Damit kommt die Botschaft auch im grauen November bei der Zielgruppe an. Die Agenturen OMD und DDB waren bei der Planung und Umsetzung der Kampagne federführend.

„In Zeiten wie diesen brauchen wir alle eine Umarmung von innen. Unsere aktuelle Kampagne zeigt unseren Gästen, dass wir auch weiterhin für sie da sind und sie mit einem Genussmoment aus dem McCafé – wenn auch derzeit nur zum Mitnehmen – wohlige Wärme in ihren Tag zaubern können. Durch die beleuchteten Kaffeebecher auf den EPAMEDIA Solarboards wird diese Botschaft noch viel stärker spürbar – ein echtes Highlight eben“, erläutert Andrea Fanschek, McCafé Lead bei McDonald’s Österreich.

PA/red