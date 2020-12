Ein großer Könner hat die Werbebühne verlassen

Die Werbeszene damals, Anfang der Siebziger, war ja bunt, lebendig, vielfältig und kreativ. Es war die Zeit, da Österreich endgültig den Anschluss an die moderne Welt gefunden hatte. In der Politik rollte die Kreisky Walze ab. In der Gesellschaft spürte man, getragen von den sogenannten 68ern, den Aufbruch in eine neue Zeit. Für Creative, wie Schmid Hans, Puttner, Pfeiffer und vielen, vielen mehr war das der Boden für freie Entfaltung neuer Creativität. Man holte Ideen und Anregungen nicht mehr aus Rekawinkel oder Unterhainbach sondern aus Zürich, London, Paris oder New York. Auch Oscar Czapek war damals „drüben“. Er organisierte eine Kundenreise für Schartner-Bombe nach Kalifornien, ins Land wo die Schartner-Orangen blühen. Intensiv studierte er in New York und San Franzisco die Tricks der amerikanischen Werbe- und PR Könner.

Czapeks Stärke waren, wie sich im Laufe der Zeit herausstellte, die multimedialen Kampagnen sowie Marken- Events. Mit Ideen und Konzeptionen betreute er Henkel (Sauberkeitskampagne), Schartner, Fischer Ski, Bull-General Electric, Spar, Felix, Raiffeisen, Opel, Ford, Handl, Ruetz, Felber und viele mehr. Kein Wunder, dass die Politik den Mann entdeckte. Der ÖVP Chef der 70er Jahre, Minister Karl Schleinzer machte ihn zum persönlichen PR -Berater. Doch kaum waren die ersten Erfolge eingefahren, verunglückte Schleinzer auf dem Weg nach Kärnten tödlich. Czapek wurde prompt von Oberösterreichs Landeshauptmann Erwin Wenzel engagiert. Für diesen im Zeichen des Löwen geborenen Politiker erfand er den Slogan „Wenzel der Löwe“. Das schlug im Wahlvolk ein, wie eine Bombe. tolle Erfolge. In Erinnerung ist auch die Event- Kampagne für REGAL. Czapek organisierte 30 „REGAL Abend“e in ganz Österreich. Der bekannte Schauspieler Felix Dworak moderierte. Ein Durchbruch für die Zeitschrift, die damit an der Basis des Handels so richtig verankert wurde, zur Nr1 in der Branche aufstieg und diese Position bis heute halten konnte.