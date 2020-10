Dorotheum Juwelier ist Publikumsstar

In 14 Kategorien wurden die „Schmuckstars“ als größte österreichische Auszeichnung der Uhren- und Schmuckbranche vergeben.

Die begehrten Awards werden für besonderes Engagement, exzellenten Service, handwerkliche Kreativität, stilvolles Ambiente, ausgezeichnete Beratung und zukunftsorientierte Konzepte verliehen. Dorotheum Juwelier punktet als Publikumsliebling in der Kategorie „Klassischer Juwelier des Jahres“ und überzeugt damit mit seiner wegweisenden und maßgeblichen Rolle als klassisches Schmuckhaus auf dem österreichischen Markt.

Die Anforderungen an den Fachhandel sind dem gesellschaftlichen Wandel unterworfen. Dennoch gibt es Grundwerte, welche anspruchsvolle KonsumentInnen vom Uhren- und Schmuckhandel erwarten, und welche der „klassische Juwelier“ nie aus den Augen verliert. Integrität, Zuverlässigkeit, Transparenz, Fachwissen und Beratungskompetenz stellen sicher, dass Kunden gerne zu ihrem Juwelier des Vertrauens zurückkehren. Er bietet insbesondere ein breit gefächertes Sortiment in mittleren bis höheren Preisklassen und spricht damit eine breite Zielgruppe an. Der klassische Juwelier begleitet seine Kunden im besten Fall von der Geburt bis ins hohe Alter und sogar über Generationen hinweg.

Expertise und Leidenschaft für Werte: dafür stehen die MitarbeiterInnen der 27 stationären Dorotheum Juwelier Geschäfte und des Onlineshops. Das Flair des Palais Dorotheum, des großen Hauses des Schmucks und der Kunst, ist auch in allen anderen Standorten spürbar: als Paarung von geschichtsträchtigem Charme und zukunftsorientierten Designideen. Dorotheum Juwelier steht für gelebte Crossover Kultur: Tradition UND Moderne, Antikes UND Neues, Handwerk UND internationale Marken, bezahlbarer Luxus UND Sammlerstücke.

Dorotheum Juwelier will inspirieren, eine kleine Auszeit für sich selbst bieten und hat sich zum Ziel gesetzt, der beliebteste Juwelier Österreichs sein zu wollen. Umso größer ist die Freude gerade diesen wichtigen Publikumspreis heuer entgegennehmen zu dürfen.

Karin Saey, Leitung Dorotheum Juwelier und Galerie: „Gerade heuer unter so schwierigen Bedingungen so viel Zuspruch von Seiten der KundInnen und Kunden erfahren zu dürfen, das ist ein großartiges Geschenk für uns alle als Team von Dorotheum Juwelier, für das wir uns von Herzen bedanken. Wir möchten auch in Zukunft für unsere KundInnen die Schmuck-Sterne vom Himmel holen!“

14. 10. 2020 / gab