DÄNISCHES BETTENLAGER wird zu JYSK

Die Produktpalette – Minimalismus trifft auf Behaglichkeit

Dass JYSK weit mehr als alles rund um das Thema Schlafen zu bieten hat, beweist schon die Vielfalt des JYSK-Sortiments. Neben einem umfassenden Betten- und Matratzenangebot deckt die Produktpalette, die im Zuge des Rebrandings deutlich erweitert wurde, Möbel für nahezu alle Wohnbereiche sowie Heimtextilien, Dekoartikel und Wohnaccessoires im populären skandinavischen Stil ab. In Design, Funktion und Farbe spiegeln die Produkte dabei den typisch minimalistischen und zugleich behaglichen Wohnstil Skandinaviens wider, der international schon seit Jahren trendbestimmend ist. Ob stylishes Messingtischchen, Zierkissen mit dezent grafischem Muster oder gewebter Aufbewahrungskorb – hier lässt sich nach Herzenslust alles stimmig miteinander kombinieren.

Das „Store Concept 3.0“ steht für ein inspirierendes Einkaufserlebnis

Bereits sehr erfolgreich in anderen JYSK-Ländern präsent, werden nun schrittweise auch alle bestehenden Geschäfte in Österreich auf das neue skandinavische „Store Concept 3.0“ umgestellt.

Volker Ortlechner, Interim Country Manager Österreich, erläutert das Store Concept 3.0: „Das JYSK- Versprechen überall auf der Welt lautet „A great Scandinavian offer for everyone within sleeping and living“ – oder kurz gesagt: „Skandinavisch Schlafen & Wohnen.“ Der neue Name JYSK ist Teil unserer Reise, um skandinavischer, schöner und attraktiver für unsere Kunden in Österreich zu werden.“

Skandinavisch Schlafen & Wohnen – dieses Motto wird auch beim Betreten eines JYSK-Stores 3.0 spürbar: Im vorderen Ladenbereich finden sich die sogenannten „Nordic Mood“-Milieus, kleinere Storebereiche, auf denen wechselnde skandinavische Trendthemen vorgestellt werden. Die „T-Wall“, eine Art Raumteiler, der von oben gesehen wie ein riesiges „T“ aussieht, bietet auf seinen drei Seiten regelmäßig wechselnde, attraktive Wohn- und Außenumgebungen. Das Herzstück der Geschäfte ist das neue Matratzenstudio mit vielen Probebetten, die von allen Seiten in der Mitte des Stores zugänglich sind und zum Ausprobieren einladen. Die weitere Expansion steht ebenfalls auf der Agenda: Für das Geschäftsjahr 2020/21 (1. September 2020 – 30. September 2021) sind bereits drei Neueröffnungen geplant, weitere werden folgen.

Skandinavisch Schlafen & Wohnen

JYSK wurde aus der Idee des Gründers, Lars Larsen, geboren, großartige Angebote im Bereich Schlafen & Wohnen zu schaffen. Als global agierendes Unternehmen ist JYSK in der Lage, in großen Mengen und damit günstig einzukaufen und gute Qualität zu günstigen Preisen anzubieten. JYSK macht es den Kunden einfach, jedes Haus, jeden Raum und jeden Garten einzurichten. Die Produktpalette und Dienstleistungen werden kontinuierlich weiterentwickelt, um für Kunden stets eine große und aktuelle Auswahl an Artikeln für Haus und Garten gewährleisten zu können.

Über JYSK

JYSK ist ein internationales Einzelhandelsunternehmen mit angegliederten Onlineshops. Als Spezialist für Bettwaren, Matratzen, Heimtextilien, Möbel, Gartenmöbel und Dekorationsartikel steht JYSK für kompetente Beratung und hochwertige Qualität in skandinavischem Design und zu günstigen Preisen. Der erste Store wurde 1979 in Dänemark eröffnet. Heute gibt es über 2.900 JYSK-Stores mit 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 51 Ländern. In Deutschland firmieren die Stores unter dem Namen DÄNISCHES BETTENLAGER, in den anderen Ländern unter JYSK. Das Filialnetz in Österreich umfasst derzeit 86 Filialen, wovon die erste im Jahr 2000 in Vöcklabruck eröffnet wurde. JYSK ist im österreichischen Möbeleinzelhandel, der drittstärksten Branche nach dem Lebensmittel- und dem Bekleidungshandel unter den Top 5 vertreten (hinter der XXXL-Gruppe, IKEA, Kika und Leiner; Quelle: Handelsverband AT 2020). JYSK ist Teil der Lars Larsen Group, die sich im Familienbesitz befindet. Zum Konzern gehören mehrere Unternehmen aus verschiedenen Branchen, darunter Einrichtungshäuser, Restaurants und Golfanlagen.

18. 9. 2020 / gab