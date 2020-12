Corona-Schnelltests für ORF Mitarbeiter

Der ORF bietet seinen Mitarbeitern die Durchführung von Corona-Schnelltests an. „Um unsere Betriebs-, Produktions- und Sendefähigkeit als Teil der kritischen Infrastruktur des Landes bestmöglich zu sichern und zu zeigen, wie wichtig die Teilnahme an den freiwilligen ‚Covid-19-Tests‘ in den kommenden Tagen und Wochen ist, hat sich auch der ORF entschieden, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu entsprechenden Testungen einzuladen“, so Generaldirektor Alexander Wrabetz.

„Dadurch wollen wir auch ein Zeichen für andere Unternehmen setzen“, wurde Wrabetz in einer Aussendung am Mittwoch zitiert. Die freiwilligen Testungen werden laut Aussendung in entsprechenden Teststraßen in den Betriebsstätten des ORF in Wien und in den ORF-Landesstudios am 4. und 5. Dezember unter Federführung der ORF-Arbeitsmedizin und der ORF-Konzernsicherheit durchgeführt. Öffentliche Strukturen oder Mittel würden nicht in Anspruch genommen.