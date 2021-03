Comscore erweitert Kunden-Targeting-Lösungen für Europa

Diese Erweiterung bezieht sich auf die Predictive Audiences-Lösungen von Comscore, die in Zusammenarbeit mit Eyeota auf den Markt kommen sollen. Zu den derzeit verfügbaren Funktionen in Großbritannien und Deutschland soll es weitere Markterschließungen in Europa geben.

Die erste mit der Datenschutz-Grundverordnung vereinbarte, Cookie-freie Targeting-Funktion dieser Art ermöglicht es Werbetreibenden, durch datenschutzgerechte Kontextsignale auf der Grundlage von B2B (Business-to-Business)-Daten ein Publikum zu erreichen, das auf einer detaillierten Analyse des Verbraucherverhaltens basiert.

Die Erweiterung von Predictive Audiences ist die jüngste von Comscores Cookie-freien Lösungen innerhalb der Comscore Activation Suite. Sie hift Werbetreibenden, spezifische demografische und verhaltensbezogene Zielgruppen in markensicheren und relevanten Kontexten über Desktop, Mobile und Connected TV zu erreichen.

PA/red