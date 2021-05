Cayenne lud zum „Come-Together”

Unter dem Motto „cayenNEU“ lud die Marketingagentur Cayenne zu einem Come-Together gemeinsam mit Kundinnen und Kunden, Agenturpartnern und Lieferanten und präsentierte gleichzeitig die neu umgebauten Agenturräumlichkeiten. So nutzte die Agentur Cayenne die Wintermonate des Lockdowns zu einem Umbau und Renovierung der Büroräumlichkeiten. Das Ziel war klar: weniger „Einzelschreibtische“ hin zu großzügigen Coworking-Spaces, um flexibel und projektbezogen gemeinsam im Team mit internen und externen Spezialisten arbeiten zu können.

Ein „Office-Home“ für alle Mitarbeiter

Das Ergebnis ist nun ein modernes Agenturbüro mit cleanen Büromöbeln und geschwungenen Raumteilern in der Agenturfarbe im Stile eines absoluten High-Tech-Büros der angelsächsischem Agenturwelt. Neueste Videokonferenz-Technik, flexible Kameraeinrichtungen, neue Serverinfrastruktur sowie ein übergroßes Whiteboard, mit dem man mittels spezieller Software auch mit externer Zuschaltung im Team gemeinsam scribbeln, entwerfen, planen und korrigieren kann, bilden dazu die technische Infrastruktur für das moderne Arbeiten im Büro selbst sowie gemeinsam mit Agenturmitarbeitern im Home-Office. Und durch neue Relax-Ecken sowie eine neue Kücheneinrichtung kommt auch die zwischenmenschliche Agenturkommunikation bei verdienten Pausen nicht zu kurz.

„Wir haben hier ein ´Office-Home´geschaffen, also eine perfekte Umgebung für das Arbeiten im Team im und mit dem Büro, das sich jederzeit und flexibel in Coworking-Teams von intern und extern nutzen lässt. So waren unsere Mitarbeiter ja schon vor der Corona-Krise auch für zuhause mit Top-Infrastruktur ausgestattet, finden nun aber gleichzeitig eine technisch am letzten Stand befindliche Infrastruktur im Büro. Das Büro bietet somit mehr als der Schreibtisch zu Hause. Hier findet auch persönliche Interaktion statt, soziale Bindung wird gestärkt: Es ist der Mittelpunkt, der das Team zusammenhält und beim kreativen Arbeitsprozess optimal unterstützt – eben von modernster Büroeinrichtung und -technik über eine neue Küche bis hin zu einem Automaten mit gekühlten Gratisgetränken für das gesamte Team!“, erklärten dazu die beiden Agenturinhaber Lukas Leitner und Wolfgang Übl.

PA/red