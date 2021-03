Bezirksblätter Niederösterreich unter „Broadcaster“

„Wir machen mit dem Start von ’Näher dran! Die Niederösterreich News-Show’ einen großen Schritt Richtung mehr Bewegtbild“, sagt Ewald Schnell, Geschäftsführer der Bezirksblätter Niederösterreich. Die Videoproduktion bereitet dabei die regionalen und lokalen Inhalte von 29 Bezirksblätter- Ausgaben auf und gibt so einen Ausblick auf die Top- Storys der Woche. „Die Show hat einen überregionalen Teil, der ganz Niederösterreich betrifft und rückt dazu noch einige Top-Geschichten aus den einzelnen Vierteln in den Mittelpunkt. Das Ziel ist klar: Schnelle und unterhaltsame Information auf allen Kanälen“, so Christian Trinkl, Chefredakteur Bezirksblätter Niederösterreich.

Die Sendung kann mit dem Handy und über Social Media verfolgt werden. Ein fixer Bestandteil ist die Arbeit mit dem Publikum. Die Show wird künftig jeden Dienstag veröffentlicht. Gezeigt wird die Sendung dabei auf allen Facebook- Seiten der Bezirksblätter Niederösterreich und ihrer Lokalausgaben sowie auf YouTube.

„Näher dran!‘ soll das Leben in Niederösterreich abbilden und einen schnellen Überblick über die Woche geben. Wer mehr wissen will, findet in der Print-Ausgabe, auf meinbezirk.at und in der meinbezirk espresso App alle weiteren Informationen zu den Geschichten. Damit verzahnen wir die klassische Zeitung noch mehr mit dem Thema Bewegtbild, das in Zukunft immer wichtiger werden wird“, sagt Christian Trinkl.