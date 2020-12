Auszeichnung für die Vienna Insurance Group

Die Vienna Insurance Group wurde von Forbes abermals unter die besten Arbeitgeber der Welt gewählt. Sie ist das einzige österreichische Unternehmen aus der gesamten Finanzdienstleistungsbranche, das es ins Ranking der 750 besten Arbeitgeber weltweit geschafft hat. Zusätzlich wird mit der Auszeichnung als „Diversity Leader“ durch die Financial Times die hohe Bedeutung von Vielfalt in der Vienna Insurance Group auch extern anerkannt. Auch der BEST RECRUITERS-Award in Gold wurde der Vienna Insurance Group am 25. November 2020 bereits zum vierten Mal in Folge verliehen.

Weiterempfehlung von Unternehmen aus 58 Ländern bewertet

Über 160.000 Beschäftigte aus 58 Ländern weltweit haben für Forbes ihre Arbeitgeber bewertet. Sie wurden gebeten, ihren eigenen Arbeitgeber und die Wahrscheinlichkeit, ihr Unternehmen weiterzuempfehlen zu beurteilen. Sie wurden aufgefordert, auch andere Arbeitgeber zu bewerten. Für die diesjährige Befragung wurden Unternehmen auf der ganzen Welt berücksichtigt. Die Vienna Insurance Group konnte sich dieses Jahr als einziges österreichisches Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche in der Wertung positionieren.

Neu im Ranking der Diversity Leaders

Die Financial Times und das unabhängige Marktforschungsinstitut Statista haben erstmals die Vienna Insurance Group ins Ranking der „Financial Times Diversity Leaders 2021“ aufgenommen. Durch dieses Ranking werden Unternehmen hervorgehoben, die besondere Leistungen im Bereich Diversität und Inklusion am Arbeitsplatz erbracht haben. Die Umfrage wurde mithilfe von Online-Access Panels durchgeführt, welche eine repräsentative Stichprobe von mehr als 100.000 Beschäftigten in Unternehmen und Institutionen mit mehr als 250 Mitarbeitenden in Europa bereitstellten.

Viermal Gold in Folge bei BEST RECRUITERS

Bei der jährlich größten Recruiting-Studie im deutschsprachigen Raum werden beim BEST RECRUITERS die Employer-Branding-Aktivitäten und das Recruiting von 529 österreichischen Unternehmen anhand von 243 Einzelkriterien bewertet. Bereits zum vierten Mal in Folge geht die Vienna Insurance Group als Branchensieger 2020/21 unter den Versicherungen hervor und positioniert sich insgesamt auf Rang 10. Sie erreicht damit erstmals eine Top Ten Platzierung in der Gesamtwertung.

Hoher Stellenwert des Human Resources Managements

Die Vienna Insurance Group sieht den professionellen Auftritt nach außen und einen wertschätzenden Umgang mit Bewerberinnen und Bewerbern sowie Beschäftigten als wichtige Visitenkarte eines Unternehmens. „Drei so wertvolle Auszeichnungen auf einmal zu erhalten ist eine deutliche Anerkennung unserer Personalstrategie. Kompetente und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen und im Unternehmen weiterzuentwickeln, ist für ein internationales und börsennotiertes Unternehmen ein essentielles Asset. Wir positionieren uns als stabiler und verlässlicher Partner gegenüber unseren Stakeholdern. Das gilt in einem besonderen Maße auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir investieren seit vielen Jahren konsequent in unser Human Resources Management und es freut mich sehr, wenn die Aktivitäten unseres engagierten Teams so klare Früchte und Anerkennungen tragen“, erklärt Generaldirektorin Elisabeth Stadler.

10. 12. 2020 / gab / ots