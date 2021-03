Auszeichnung für Canon

Die Auszeichnung BLI 2021 A4 Line of the Year Award ehrt jedes Jahr einen Hersteller, dessen Produktlinie bei der Laborevaluierung am besten abschneidet. Dieses Jahr hat die Canon-A4-Produktlinie diese Auszeichnung erhalten. Die Drucker der Linie sind für alle Eventualitäten gerüstet. Für die Anforderungen des Home-Office oder großer Arbeitsgruppen, der Einzel- oder Multifunktion bietet die Produktlinie ein Gerät.

Keypoint Intelligence hat sich als unabhängiger Bewerter von Hardware, Software und Dienstleistungen im Bereich Document Imaging etabliert. Es bewertet Zuverlässigkeit, Wert, Bildqualität, Benutzerfreundlichkeit und Geschwindigkeit. Diese einzelnen Bewertungen werden, ebenso wie die Gesamtbewertung, zur Beurteilung herangezogen.

Das Unternehmen führt unabhängige Praxistests durch und betreibt umfangreiche Marktforschung. Im Laufe der Jahre wurde Keypoint Intellicence als vertrauenswürdige Quelle für unvoreingenommene Informationen, Analysen und Auszeichnungen innerhalb der Branche anerkannt.

PA/red