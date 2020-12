APA-PictureDesk kooperiert mit dana press

APA-PictureDesk, Österreichs größte Bildagentur, kooperiert mit der dänischen Bild- und News-Agentur dana press und erweitert ihr Kontingent an Fotografien über die Monarchien Europas. Ab sofort ist das Bildangebot, welches das Geschehen rund um die europäischen Königshäuser, Highlights internationaler Prominenz sowie Stars aus Skandinavien und dem deutschsprachigen Raum umfasst, in Österreich exklusiv auf www.picturedesk.at verfügbar.

Ob Schaulaufen auf dem roten Teppich, prunkvolle Hochzeiten, Skandale bei Hofe oder Bilder des Adelslebens – dana press verfügt über ein Fotorepertoire, das Einblicke in die Welt der Royals in Europa sowie Promis oder Stars und Sternchen bietet. In Österreich wird dieses ab sofort von APA-PictureDesk vertrieben. „Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es im Moment wenige Pressevents zu Veranstaltungen, Gala-Abende, Filmfestspiele oder auch Sportveranstaltungen. Umso wichtiger ist es, dass wir unseren Kundinnen und Kunden positiv konnotierte Bildgeschichten liefern können“, erzählt APA-PictureDesk-Leiterin Luzia Strohmayer-Nacif. „Dank der Kooperation mit dana press können APA-PictureDesk-Kundinnen und -Kunden nicht nur in aktuellen Geschichten über das Who-is-Who der Königs- und Fürstenhäuser Europas, sondern auch in einem reichhaltigen Entertainment-Archiv stöbern.“

PA/Red