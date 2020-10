Ärzte ohne Grenzen gewinnt Fundraising Awards

Die Non Profit Organisation überzeugte die Jury in gleich drei Kategorien.

Einmal pro Jahr werden vom Fundraising Verband Austria die Fundraising Awards verliehen. Am 5. Oktober wurde der diesjährige Preis rund um herausragende Kampagnen fürs Spendensammeln im Europahaus in Wien verliehen: Großer Gewinner ist 2020 Ärzte ohne Grenzen in Zusammenarbeit mit der Wiener Agentur Corvis. Die Non Profit Organisation bekam gleich drei Awards in den Kategorien „Online-Kampagne des Jahres“, „Spot des Jahres“ und „Innovation des Jahres“.

Bei der prämierten Online-Kampagne des Jahres „Glück ist ansteckend“ setzte Corvis auf ein Drei-Phasen-Modell, um zu Weihnachten, im neuen Jahr und während der Pandemie Neuspender zur Finanzierung internationaler Einsätze zu bewegen. Corvis-CEO Markus Siuda erklärt dazu: „Zuerst wurde die Online-Kommunikation mit einem Fokus auf emotionale, interaktionsstarke Social Media-Ads im Rahmen einer Full-Funnel-Strategie neu aufgebaut. Dann erhöhten wir mit organischen Facebook-Postings und einer Serie Videos die Aufmerksamkeit und die Engagements. Schließlich führten wir alle interagierenden UserInnen mit unterschiedlichen, informativen Ad-Creatives auf eine eigens entwickelte Spendenseite. Retargeting und laufende Kampagnenoptimierung führten letztendlich zu neuen Kontakten, die sukzessive zu Online-SpenderInnen konvertiert wurden. Die neu gewonnenen Spender wurden schließlich durch gezieltes E-Mail-Marketing zu wiederkehrenden Spendern aufgebaut.“ Mit dieser Strategie konnten jüngere Zielgruppen erschlossen werden, und die Zahl der Neu- und Dauerspender konnte verdoppelt werden.

Der ausgezeichnete Spot „Du bist nicht allein“ bildete den Auftakt einer Video-Serie für psychologische Hilfe während des Lockdowns wegen der Covid-19-Pandemie. Er erzielte nach Angaben Siudas mehr als 140.000 Aufrufe und wurde im Durchschnitt 25 Mal häufiger geteilt als andere Videos von Ärzte ohne Grenzen.

Corvis ist eine im Jahr 2014 von Martin Siuda, Markus Siuda und Nick Langer gegründete Performance Agentur. Sie besteht aus acht Mitarbeitern, und bietet datengetriebenes Performance Marketing in den Bereichen B2B und B2C an.

PA/red