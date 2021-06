Neuzugang bei Goldbach

Katharina Neuhauser zeichnet sich in ihrer neuen Funktion für das Bestands- und Neukundengeschäft in den Bereichen TV und DOOH, sowie die Planung und Durchführung von Vertriebsaktivitäten, verantwortlich. „Mein Ziel ist es, das Thema Vernetzung bzw. Customer Journey voranzutreiben, da es für Kunden und Agenturen immer essentieller wird, dass Sales-Häuser diesen holistischen Approach anbieten können – den Kunden während des gesamten Tages zu begleiten und auf den unterschiedlichen Kanälen mit der an das Medium angepassten Message abzuholen“, so Neuhauser.

Vor ihrem Eintritt bei Goldbach war Neuhauser zuletzt mit Avanade im Bereich Business Development und CRM tätig. Davor bekleidete sie als Head of Key Account Management bei Gewista und Vertriebsleiterin von Löffler und Sixt, wie auch als Sales Managerin bei RMS, Top-Managementfunktionen in der Media-, Kommunikations und Vertriebsbranche.

PA/Red.