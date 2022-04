Neuer Kanal für Fact-Checking

„Bait“ ist ein Social-Media-Kanal, der sich an 13- bis 19-Jährige über TikTok und Instagram richtet. Gegründet wurde das Projekt von den Medienexperten und Journalisten Tim Dombrowski, Anastasia Lopez, Thomas Prager und Iris Strasser. Hierbei sollen Techniken vermittelt werden, die den Jugendlichen helfen, selbstständig Falschinformationen zu erkennen.

„Falschmeldungen verbreiten sich vor allem unter Jugendlichen rasant. Die Richtigstellungen traditioneller Medien erreichen sie aber kaum, da sie dem Medienkonsum von Jugendlichen nicht entsprechen. Wir wollen auf genau dieses Problem reagieren“, erklärt Prager.

Dombrowski und Prager sind ebenfalls die Gründer der Media-Literacy-Organisation “Digitaler Kompass”, die Medienkompetenz-Workshops an Schulen anbietet und das Thema wissenschaftlich erforscht. Lopez ist prämierte Digitaljournalistin die ebenfalls Medienkompetenz an Schulen vermittelt, und Strasser gründete das Jugendmedium „Die Klette“.

Im Vorjahr wurden ein journalistisches Konzept sowie Prototypen entwickelt, und in den nächsten Wochen ist ein Crowdfunding geplant.

Horizont/Red.