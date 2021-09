Neuer CEO bei Accenture Interactive

Accenture hat David Droga, Gründer und Vorsitzender der Werbeagentur Droga5, mit Wirkung zum 1. September 2021 zum neuen CEO und Creative Chairman von Accenture Interactive ernannt. Vor der Gründung von Droga5 war Droga der Worldwide Chief Creative Officer des Publicis Network und hatte Führungspositionen in Agenturen in Großbritannien, Asien und Australien inne. Droga wird an Sweet berichten und Mitglied des Global Management Committee des Unternehmens werden.

Brian Whipple, der Accenture Interactive in den letzten zehn Jahren geleitet hat, hat seinen Rücktritt von Accenture angekündigt. In seiner neuen globalen Rolle soll Droga Customer Experience sowie Business Innovationen vorantreiben.

PA/Red.