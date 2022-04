Neue Kampagne für Reparaturbonus

Das Klimaschutz-Ministerium begleitet mit einer Kampagne von Jung von Matt Donau den Start des Reparaturbonus.

„Gerade im Frühling, wenn die Herzen höherschlagen, möchten wir die Aufmerksamkeit auf unsere täglichen, elektronischen Begleiter lenken. Unser Ziel ist, dass Menschen ihren Elektrogeräten möglichst lang die Treue halten. Den Reparaturbonus von bis zu 200 Euro, sehen wir als eine Investition in glücklich Langzeitbeziehungen, die auch noch hilft, umweltschädlichen Elektroschrott zu vermeiden“, so Theresa Gral, Pressesprecherin im Klimaschutzministerium.

Die Agentur verwendet dafür das Format einer Liebes-TV-Serie und lässt Menschen über ihre alten Elektrogeräte erzählen. Außerdem wird über die Förderung von bis zu 50 Prozent der Reparaturkosten informiert. Die Kampagne gibt es ab 26. April auch in Print, Online und auf Social Media zu sehen.

PA/Red.