Neue Heimat für Kollitsch & Soravia

Die eigene Immobilie gewechselt hat Kollitsch & Soravia in Wien. Von der Schwindgasse zog man in die Gußhausstraße 2 im vierten Gemeindebezirk, wo man nun gemeinsam mit der Kollitsch Bau residiert. Im Herzen von Wien wurde im Februar das neue, repräsentative Büro eröffnet, in dem Kunden und Interessenten herzlich willkommen geheißen werden. Durch die Lage nahe zur Innenstadt sowie zum Wiener Hauptbahnhof ist die Anreise sowohl öffentlich als auch mit dem eigenen Auto äußerst komfortabel. Abgedeckt werden hier sämtliche Immobilienleistungen, von Bauausführung über Immobilienentwicklung bis hin zu Beratung bei Kauf, Verkauf, Vermietung oder Mieten von Immobilien.

Am 4. Mai feierten Kollitsch & Soravia gemeinsam mit zahlreichen Gästen den Umzug an den neuen Standort. Sehen Sie hier einige Impressionen: