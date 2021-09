Networking am ÖMG Sommerfest 2021

Die Österreichische Marketing-Gesellschaft (ÖMG) veranstaltete am Donnerstag, dem 3. September, ihr alljährliches Sommerfest im Wiener „Palais Freiluft“. Unter dem Motto „Meet Your Future Talents“ nutzten die Mitglieder der Gesellschaft die Gelegenheit, sich mit den Absolventen der Online Marketing und Social Media Lehrgänge des WIFI Wien zu vernetzen. Für diese Studenten wurden auch Auszeichnungen – beispielsweise in der Kategorie „Beste Strategie“ vergeben.

Grund für das Thema dieses Fests sei der zunehmende Fachkräftemangel in der Marketingbranche: „Wir sehen ein ernstes Problem in einer Branche, die massiv digitalisiert und digitalisieren muss und schaffen mit der Vernetzung mit den Studentinnen und Studenten einen Mehrwert für diese und unsere Mitglieder“, deklariert ÖMG-Präsident Alexander Oswald.

APA/RED/LBi